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"دوري مصري ومنافسة أوروبية".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يشهد اليوم الإثنين الموافق 20 مايو 2024، العديد من المباريات، أبرزها إقامة مباراتين ببطولة .

كما تشهد بطولة الممتاز اليوم، إقامة 3 مباريات في إطار منافسات الجولة الـ24 بالمسابقة، إذ جاء جدول مباريات اليوم كالآتي:

الدوري المصري:

- المصري ضد إنبي، "أون تايم سبورتس 2" الساعة 4 عصرا.

- زد ضد الاتحاد.، على قناة "أون تايم سبورتس 1" في تمام الساعة السابعة مساءً.

- المقاولون العرب ضد فاركو، على قناة "أون تايم سبورتس 2" في تمام الساعة السابعة مساء.

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- ساليرتنيانا ضد هيلاس فيرونا على قناة "أبو ظبي بريميوم 1" في تمام الساعة 7.30 مساءً.

- بولونيا ضد يوفنتوس، على قناة "أبو ظبي بريميوم 1" في تمام الساعة 9.45 مساءً.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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