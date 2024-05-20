"دوري مصري ومنافسة أوروبية".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يشهد اليوم الإثنين الموافق 20 مايو 2024، العديد من المباريات، أبرزها إقامة مباراتين ببطولة الدوري الإنجليزي.

كما تشهد بطولة الدوري المصري الممتاز اليوم، إقامة 3 مباريات في إطار منافسات الجولة الـ24 بالمسابقة، إذ جاء جدول مباريات اليوم كالآتي:

الدوري المصري:

- المصري ضد إنبي، "أون تايم سبورتس 2" الساعة 4 عصرا.

- زد ضد الاتحاد.، على قناة "أون تايم سبورتس 1" في تمام الساعة السابعة مساءً.

- المقاولون العرب ضد فاركو، على قناة "أون تايم سبورتس 2" في تمام الساعة السابعة مساء.

- الدوري الإيطالي:

- ساليرتنيانا ضد هيلاس فيرونا على قناة "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1" في تمام الساعة 7.30 مساءً.

- بولونيا ضد يوفنتوس، على قناة "أبو ظبي بريميوم 1" في تمام الساعة 9.45 مساءً.

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