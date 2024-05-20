أول تعليق من أحمد زيزو بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية.. ماذا قال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعرب أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته الكبيرة عقب تتويج الفريق بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2023-2024.

وقال "زيزو" في تصريحات عقب نهاية المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس": "محدش يشوف جمهور الزمالك في الاستاد وميتحركش"، مشيرا إلى الدعم الكبير الذي قدمه الجمهور للاعبين.

وأضاف: "فرحان إن جمهور الزمالك مبسوط، واجتهدنا لتحقيق البطولة، وربنا مضيعش تعبنا".

وتابع: "كل ما كان يقلقنا في اللقاء هو أن يعود جمهور الزمالك حزينا، ومكنش ينفع الجمهور يرجع زعلان".

وتمكن الزمالك من التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد التعادل مع فريق نهضة بركان المغربي بنتيجة هدفين لكل فريق بمجموع المباراتين، مستفيداً من الهدف الذي سجله سيف الدين الجزيري في مرمى نهضة بركان بالمغرب.

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