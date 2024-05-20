بعد تهنئة للفريق بالكونفدرالية.. ماذا قال نادي الزمالك للرئيس السيسي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

وجه مجلس إدارة نادي الزمالك، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد تهنئته للنادي عقب تتويج الفريق بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2023-2024.

وقال النادي في بيان له اليوم: "تلقى نادي الزمالك بكل التقدير والامتنان تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة فوز الفريق الأول لكره القدم بكأس بطولة الكونفدرالية الأفريقية".

ووفقا للبيان، فإن مجلس إدارة النادي يتقدم باسم أعضاء وجماهير النادي واللاعبين والجهاز الفني والإداري إليكم بكل الشكر والتقدير لهذه التهنئة.

وأكد مجلس إدارة النادي، أن تلك التهنئة الكريمة تعكس إدراك الدولة المصرية لدور الرياضة في صناعة نهضة مصر الحديثة، كما تخلق دافعًا لبذل مزيد من الجهد.

وتابع مجلس إدارة النادي: "نعاهدكم على استمرار العمل الجاد لتحقيق البطولات ورفع علم مصر على منصات التتويج في ظل قيادتكم الحكيمة لبناء الجمهورية الجديدة".

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة لنادي الزمالك عبر صفحته على الفيسبوك: "أتوجه بالتهنئة لنادي الزمالك على فوزه الرائع اليوم. أداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير. كل التحية لجماهير الزمالك ولكل المصريين، ونتمنى مزيدًا من النجاح والإنجازات في المستقبل، كما أتوجه بتحية تقدير للأداء المُشرف للفريق المغربي الشقيق".

وتمكن الزمالك من التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد التعادل مع فريق نهضة بركان المغربي بنتيجة هدفين لكل فريق بمجموع المباراتين، مستفيداً من الهدف الذي سجله سيف الدين الجزيري في مرمى نهضة بركان بالمغرب.