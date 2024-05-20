زيزو لن يرحل عن الزمالك.. جمال عبد الحميد يؤكد

ياسر رشاد - القاهرة - أكد جمال عبد الحميد نجم الزمالك الأسبق، أن مجلس الإدارة لن يفرط في أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، لكونه اللاعب الأهم ضمن صفوف الفريق، فضلًا عن أنه لا يفضل الرحيل عن النادي.

وأضاف عبد الحميد، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، بصفته عضوًا في مجلس الإدارة السابق، رفض مع مرتضى منصور رئيس النادي وقتها، التفريط في اللاعب رغم الإغراءات المالية، إلا أن سعادة جماهير الزمالك، أهم من أي أموال.

وأشار مهاجم الزمالك الأسبق، إلى أن زيزو يرغب في أن يصبح أسطورة مع نادي الزمالك، لذلك لا يفكر في الرحيل، خاصة وأنه يرتبط بعلاقة رائعة للغاية مع الجماهير البيضاء التي لا تتوقف عن دعمه ومساندته.

واختتم جمال عبد الحميد، تصريحاته، بأن زيزو باقِ مع الزمالك، بينما مجلس الإدارة عليه تقديره ماليًا عند التفاوض معه للتجديد، مضيفًا «لا يفكر في الرحيل إطلاقًا، لكن أدعو أن يبعد الله عنه السماسرة سبب خراب الكرة المصرية».