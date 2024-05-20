شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ التحضير لموقعة العودة أمام الترجي التونسى بنهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي تحضيراته لمواجهة الترجي التونسي السبت المقبل في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، في مباراة حسم اللقب الثاني عشر فى تاريخ القلعة الحمراء، بعد انتهاء مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب حمادي العقربي برادس مساء السبت الماضي بالتعادل السلبي.

ويعكف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على وضع برنامج تحضير الفريق الأحمر بعدما عادل البعثة إلى القاهرة صباح أمس، الأحد، وحصل اللاعبون على راحة سلبية أمس، على أن يستأنف تدريباته اليوم على ملعب مختار التتش من بينما يقوم الجهاز الفني بوضع البرنامج البدني والخططي الخاص بمباراة العودة، من أجل تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبيه في مباراة الذهاب وكذلك استغلال أخطاء الخصم التي وقعت في موقعة رادس من أجل فتح ثغرات في خطوطه والوصول إلى مرمى فريق الدم والذهب.

وحرص مارسيل كولر على مشاهدة مباراة الذهاب في رحلة العودة إلى القاهرة قادما من تونس، من أجل معرفة الأخطاء التي وقع فيها لاعبيه لتصحيحها وعدم تكرارها في موقعة الإياب يوم السبت المقبل على استاد القاهرة، كما يعكف على معرفة الثغرات الموجودة في صفوف الترجي، قبل وضع الخطة المناسبة لمباراة الإياب لتحقيق اللقب الإفريقي للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة في تاريخ القلعة الحمراء.

ويستعد فريق الاهلى لمباراة إياب نهائي دوري ابطال افريقيا أمام الترجى التونسى والمقرر لها الثامنة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولى.

وأطاح الأهلي بمنافسه مازيمبي الكونغولي بعد التعادل ذهابا في ملعب الأخير 0-0، والفوز إيابا بالقاهرة 3-0 ، وصعد الترجي على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، بعد تكرار الفوز ذهابا وإيابا 1-0.

وأصبح نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 عربيا خالصا للمرة الثامنة عشر في تاريخ البطولة، والثالثة على التوالي بعدما صعد الأهلي والوداد المغربي لنهائي البطولة في آخر نسختين.

وسبق أن تقابل الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال في نسختين سابقتين عامي 2012 و2018 ، وكانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلي بعد التعادل 1-1 بإستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز في رادس بنتيجة 2-1 ، وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، وفاز الأهلي بإستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر في رادس بنتيجة 0-3.

