شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة مباريات الزمالك بعد نهاية بطولة الكونفدرالية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني، صفحة الكونفدرالية الأفريقية، بعد مواجهة نهضة بركان المغربى في النهائي، ليبدأ الزمالك التركيز في مسابقة الدورى، خاصة أن مركز الفارس الأبيض في جدول الترتيب متراجع ولا يليق باسم القلعة البيضاء، حيث يحتل الزمالك المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة.



ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، في مباراة ستشهد صراعا كبيرا بين الفريقين، لاسيما أن كل فريق يبحث عن الانتصار واقتناص الثلاث نقاط لمواصلة الزحف نحو المقدمة، وأن مودرن فيوتشر يحتل المركز التاسع برصيد 30 نقطة.

أجندة مباريات الزمالك

1_ الزمالك & مودرن فيوتشر..الخميس 23 مايو 6 مساء - الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدورى.

2- الزمالك & الاتحاد السكندرى الاثنين 27 مايو 6 مساء الجولة الخامسة والعشرين بالدورى.