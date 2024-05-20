شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يواجه أوكرانيا ودياً يوليو المقبل استعداداً للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق اتحاد الكرة على مباراة ودية للمنتخب الأولمبى، بقيادة روجيريو ميكالى، أمام أوكرانيا فى فرنسا خلال شهر يوليو المقبل، فى ختام الاستعداد لأولمبياد باريس 2024.

ومازال اتحاد الكرة يبحث عن مباريات ودية للمنتخب الأولمبى خلال شهر يونيو المقبل، خاصة بعد تعثر مواجهة الأرجنتين واليابان وديا.

من ناحية أخرى، استقر اتحاد الكرة على تنظيم النسخة المقبلة من بطولة الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، والمقرر لها شهر أكتوبر المقبل، في مدينة شرم الشيخ.



وتمت الموافقة على مشاركة منتخب مصر للكرة الشاطئية في بطولة ودية دولية تحتضنها المغرب بطل كأس أفريقيا شهر يوليو المقبل، فى ضوء التحضير لبطولة أمم إفريقيا، والمؤهلة لكأس العالم 2025.

ودخل منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفي، معسكرًا تدريبيًّا بمحافظة الإسكندرية، السبت الماضي، في بداية تحضيراته لبطولة أمم أفريقيا المقبلة.



وشارك منتخب مصر في كأس العالم الأخيرة بالإمارات، لكنه أنهى البطولة بالحصول على المركز الثالث في مجموعته برصيد نقطتين التي ضمت الإمارات وإيطاليا وأمريكا.



وضمت قائمة الفراعنة فى كأس العالم الأخير كلا من: محمد السيد وابراهيم حسن لحراسة المرمى واللاعبين مصطفى سمير، مصطفى شيكا، مصطفى صاصا، حسان محمد، أحمد الشحات، هيثم عاطف كوستا، الحسينى طه، محمد عبد النبي لوحا، حسام باولو وإسماعيل بهجت.