شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات استشفاء للأساسيين فى الزمالك استعداداً للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع اللاعبون الأساسيون بالفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك لجلسات استشفاء بعد المشاركة فى نهائي الكونفدرالية الأفريقية، التى جمعت الفريق مع نهضة بركان المغربى.

ويأتى خضوع للاعبين للاستشفاء لتجهيزهم من الناحية البدنية لمواجهات الدورى المقبلة، لاسيما أن الجهاز الفني حدد برنامج استشفاء سيخضع له اللاعبون لعدم تعرضهم للإجهاد في ظل ضغط المباريات.

واستفسر جوزيه جوميز المدير الفني من الجهاز الطبي، برئاسة الدكتور محمد أسامة، عن حالة المصابين وهم محمود شيكابالا ومصطفى الزنارى، حيث يأمل الجهاز الفني للفارس الأبيض في تجهيز كافة اللاعبين للمرحلة المقبلة.