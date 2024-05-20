شكرا لقرائتكم خبر عن زد فى مواجهة الاتحاد السكندرى الليلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق زد، بقيادة مجدى عبد العاطى، مع الاتحاد السكندرى باستاد القاهرة في السابعة مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الأسبوع الـ24 بالدورى المصرى، ويبحث زد عن الفوز لاستمرار المنافسة على القمة والمربع الذهبى بينما يسعى الاتحاد السكندرى لاستعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارة من سموحة في الجولة الـ23 بثنائية.

ويحتل فريق زد المركز الثالث في جدول الدورى الممتاز برصيد 36 نقطة، بينما يأتي الاتحاد السكندرى في المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

وتتوقف مسابقة الدوري المصري بداية من يوم 27 مايو الجارى بسبب معسكر منتخب مصر الأول، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في الفترة من 3 حتى 10 يونيو المقبل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويقع منتخبي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.