الزمالك يتوصل لاتفاق نهائي لتجديد عقد عواد وتخفيض راتب سامسون

ياسر رشاد - القاهرة - قرر المجلس فتح ملف التجديد لحارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم محمد عواد بعد الجلسة الودية التى عقدها معه رئيس النادي خلال تواجد بعثة الفريق فى المغرب الأسبوع الماضي وتم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل المالية.

ويحصل عواد على تسعة ملايين فى الموسم الواحد بدلا من ١٥ مليونًا من خلال عقد مدته ثلاثة مواسم ورحب محمد عواد بتجديد عقده مع الزمالك ومن المنتظر أن يعقد حسين لبيب جلسة أخيرة مع حارس الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة، لحسم تجديد التعاقد معه بشكل رسمى. وأصبح محمد عواد، هو الحارس الأساسى لنادى الزمالك هذا الموسم، حيث لعب مع الفريق 18 مباراة في مختلف البطولات، تلقت شباكه خلالها 10 أهداف وحافظ على نظافة شباكه فى 10 مباريات.

فى الوقت الذى لم يتحدد بعد إن كان هناك نية لتجديد عقد زميله محمد صبحى والذى ترددت أنباء كثيرة عن اتفاق تم بينه وبين مسئولو نادى بيراميدز للانتقال إلى صفوفه الموسم المقبل فى صفقة انتقال حر حيث ينتهى عقده مع القلعة البيضاء نهاية الموسم الحالي.

واستقر المجلس على عدم الاستغناء عن خدمات البنيني سامسون أكينولا بناءً على طلب البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني إلا أنه تم الإتفاق مع اللاعب على تخفيض راتب اللاعب السنوي مع النادى من ٦٠٠ ألف دولار إلى ٤٠٠ ألف دولار وهو ما وافق عليه أكينولا.

وينتظر مجلس الإدارة التقرير الفنى الخاص بباقى اللاعبين الأجانب من جوزيه جوميز بشأن الرحيل أو البقاء وهم حمزة المثلوثي وإبراهيما نداي وسيف الجزيري وإن كان نداي هو الأقرب إلى الرحيل بحسب ما أكدت مصادرنا فى نهاية الموسم لعدم تقديمه المردود الجيد وكثرة إصابته وهو نفس الشيء بالنسبة للاوغندى موتيابا.

على صعيد آخر يلتقي الفريق الأول لكرة اليد مع الأهلى فى التاسعة مساء اليوم بصالة تحيا مصر فى ثانى مباريات حسم بطل الدوري حيث خسر الفريق فى المباراة الأولى بفارق هدف وفوز الأهلى الليلة يتوجه باللقب أما فى حال فوز الزمالك ستلعب مباراة فاصله الجمعه المقبل.