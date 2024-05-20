اليوم.. الأهلي يبدأ الإستعداد لموقعة الترجي في نهائي دوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الاثنين، الاستعداد بملعب التتش بالجزيرة، للمواجهة المرتقبة مع الترجي التونسي وسط استمرار فرض السرية على التدريبات والحذر الإعلامي على اللاعبين.

ويعقد كولر محاضرة فيديو مطولة قبل المران، يشرح خلالها الأخطاء التي ظهرت في مباراة الذهاب بتونس، وبعض الأمور الفنية التي لابد أن يكون عليها خلال مواجهة الإياب بالقاهرة، خصوصا بعد تفوق الترجي في الضربات الثانية والعاب الهواء في المباراة الأولي.

واستعاد الفريق جهود الثنائي احمد عبد القادر واحمد نبيل كوكا بعد التعافي من الإصابة و مشاركتهما في التدريبات الجماعية كاملة، فيما تتضاءل فرص عمرو السولية الذي يعاني من الإصابة في العضلة الضامة، في اللحاق بمباراة الإياب في ظل غيابه عن التدريبات الجماعية، واستمراره في برنامج التأهيل.

وفي سياق آخر، يتابع الخطيب خطة لجنة الإشراف على تنظيم مباراة النهائي بالقاهرة، للاطمئنان على كافة الاستعدادات الخاصة بدخول الجماهير المصرية والتونسية ومسؤولي الاتحاد الافريقي لكرة القدم، من أجل تقديم صورة مشرفة تليق بالكرة المصرية، خصوصا بعد المعاملة الرائعة التي قدمها المسؤولين في تونس للبعثة الحمراء والاحترام المتبادل بين الجميع والذي انتهى بالتحية المتبادلة بين جماهير الترجي ولاعبي الأهلي عقب المباراة، بعدما خطفت الجماهير الأنظار بطريقة دعمها للقضية الفلسطينية ورفع تيفو صنع في غزة.