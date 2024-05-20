قلق وحزن بعد صدمة معلول.. والخطيب يتابع خطة تنظيم النهائي الإفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - سادت حالة من الحزن والقلق الشديد داخل أروقة النادي الأهلي، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها علي معلول في الدقائق الأولى من مباراة الترجي التونسي التي أقيمت في رادس مساء السبت الماضي، وانتهت بالتعادل السلبي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ودخل معلول في نوبة بكاء شديدة داخل غرفة الملابس بسبب قوة الإصابة، ومغادرته الملعب محمولًا من الثنائي محمود متولي ومحمود عبد المنعم، وسط دعم كبير من جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني، فيما ظهر بالعكاز خلال رحلة العودة للقاهرة.

وينتظر الجهاز الطبي للأهلي نتيجة الفحوصات الطبية وأشعة الرنين التي خضع لها معلول عصر أمس الأحد، لتحديد حجم الاصابة ومدة غيابه، بعد الاشتباه في إصابته في وتر اكيلس وفقا للفحص المبدئي الذي خضع له عقب المباراة.

وبات غياب معلول عن مباراة الإياب أمام الترجي المقرر لها يوم السبت المقبل، باستاد القاهرة الدولي، شبه مؤكد، بسبب الإصابة القوية التي يعاني منها والتي تتراوح مدة الغياب بسببها من شهر إلى 9 أشهر حسب نوع الإصابة كدمة أو جزع أو قطع في الرباط الداخلي، ليبدأ الجهاز الفني على الفور تجهيز البديل والمفاضلة بين استمرار كريم فؤاد أو الاستعانة بالعائد من الإصابة احمد نبيل كوكا.

وحرص محمود الخطيب رئيس الأهلي والبعثة في تونس وأعضاء مجلس الإدارة على دعم ومساندة معلول، فيما وجه الخطيب رسالة حماسية للاعبين، أشاد خلالها بالاداء والروح القتالية العالية من الجميع، ولكنه حذر من صعوبة مباراة الإياب التي يجب ان يحقق فيها الأهلي الفوز للتتويج باللقب الثاني عشر في تاريخ القلعة الحمراء.

وطلب خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي، لاعبيه بعدم الانشغال ببعض الأنباء غير الصحيحة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول الدخول في مفاوضات مع عدد كبير من اللاعبين مثل بغداد بونجاح ومحمود حسن تريزيجه ومحمد النني وأحمد حجازي للتعاقد مع بعضهم في الموسم الجديد، مشددًا على ضرورة التركيز في الاستعداد للمباراة النهائية الاحتفاظ باللقب.

وحقق الأهلي رقمًا قياسيًا جديدًا تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، بعدما وصل إلى 21 مباراة بدن هزيمة بدوري الأبطال وكسر رقم الترجي التونسي الذي توقف عند 20 مباراة.