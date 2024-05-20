المصري يسعي لمداواة جراح "الخماسية" بمواجهة إنبي الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي لمهمة قوية مساء اليوم الإثنين، وذلك عندما يلتقي مع نظيره إنبي علي ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري.

موعد مباراة المصري وإنبي في الدوري المصري

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة التي تجمع بين الفريقين في تمام الساعة 16:00 عصرًا بتوقيت القاهرة، على استاد الجيش ببرج العرب.

وتذاع أحداث المباراة بين المصري وإنبي عبر قناة on Time sports 2 الناقل الحصري للبطولة، بتعليق محمد سيد عفيفي.

موقف المصري البورسعيدي وإنبي في الدوري

يسعى المصري البورسعيدي للفوز وحصد ثلاث نقاط، ومصالحة جماهيره خاصة بعد تلقي الفريق البورسعيدي الهزيمة في مبارتين متتاليتين أمام بيراميدز بهدف مقابل لاشئ والثانية أمام فريق البنك الأهلي والذي إستقبلت شباكه خمسة أهداف قاتلة مما أدى إلي حالة حزن شديدة لجماهير المصري.

وعلى الجانب الأخر يسعى إنبي للفوز أيضا وحصد ثلاث نقاط لتقربه من المربع الذهبي مرة أخرى، وتعويضا للهزيمة التي تلقاها على يد مودرن فيوتشر في مباراته السابقة بالدوري.

ويدخل المصري المباراة محتلًا المركز الثاني برصيد 37 نقطة، بينما يأتي إنبي في المركز السابع برصيد 32 نقطة في ترتيب الدوري المصري.