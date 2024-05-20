3 بدلاء لـ علي معلول في مباراة الاهلي ضد الترجي

يجهز السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي ثلاث بدلاء للدولي التونسي علي معلول في مباراة الترجي القادمة بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الاهلي سلبيًا مع الترجي التونسي في مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال إفريقيا، التي لعبت السبت الماضي بتونس.

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وكان الدولي التونسي علي معلول قد خرج مصابًا في مباراة الترجي الأخيرة، لتثبت الآشعة التي خضع لها اللاعب إصابته بقطع في وتر أكيلس، ليتأكد غيابه عن مباراة الترجي القادمة بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويُجهز السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي ثلاثة بدلاء للدولي التونسي علي معلول وهم كريم فؤاد والدبيس وأحمد نبيل كوكا للدفع بأحدهما في مركز الجبهة اليسرى لتعويض غياب معلول.

ويسعى الاهلي لتحقيق الفوز في مباراة الترجي القادمة بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، من أجل حسم لقب دوري أبطال إفريقيا.

ويعد المارد الأحمر هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 بطولة آخرها العام الماضي بالفوز على الوداد المغربي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة النهائية.