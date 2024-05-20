حقيقة إصابة نجم الزمالك بالرباط الصليبي

كشف محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقيقة إصابة أحمد حمدي، لاعب الفريق الأول بقطع في الرباط الصليبي.

وكان أحمد حمدي قد خرج مصابًا من مباراة نهضة بركان المغربي التي لعبت أمس بنهائي الكونفيدرالية الإفريقية وهو يعاني من إصابة على مستوى الركبة.

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وقال طبيب الزمالك في تصريحات إعلامية: “أحمد حمدي سيخضع لفحوصات طبية وسيتم تحديد حجم إصابته خلال الـ48 ساعة القادمة”.

وأضاف: “سقوط أحمد حمدي مقلق بالفعل، وما يردده البعض حول إصابة اللاعب بالرباط الصليبي غير صحيح، وسيخضع لآشعة جديدة لتحديد حجم إصابته ومدة غيابه”.

وحسم نادي الزمالك لقب الكونفيدرالية الإفريقية بهدف أحمد حمدي الوحيد الذي سجله في الشوط الأول من عمر المباراة؛ ليتوج الفريق الأبيض باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

وينتظر نادي الزمالك الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا بين الاهلي والترجي التونسي ليواجهه في بطولة السوبر الإفريقي.