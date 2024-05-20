خوفا من بيراميدز.. الزمالك يحسم مصير حارسه بعد التتويج بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - يحسم مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، ملف تجديد عقد محمد صبحي حارس مرمى الفريق، خلال الفترة الحالية.

وينتهي عقد محمد صبحي مع نادي الزمالك، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق والانتقال إليه مجانا.

وعلم موقع الخليج 365، أن مجلس الإدارة، سوف يحسم مصير الحارس سواء بالتجديد أو غلق ملفه، بعدما تم تأجيله لما بعد الانتهاء من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح المصدر، أن حسين لبيب رئيس النادي ومعه أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة، والمشرف على فريق الكرة، سوف يعقدان جلسة مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، لمعرفة قرار بشأن استمرار الحارس.

وأضاف المصدر، أن هناك تخوف من توقيع الحارس لفريق بيراميدز، الذي يرغب في ضمه، في ظل أزمة إيقاف قيد النادي، بقرار من الاتحاد الدولي، وأيضا عقد زميله محمد عواد ينتهي بنهاية الموسم، ويصبح النادي دون حارس مرمى حال الفشل في دفع مستحقات المغربي خالد بوطيب وحل أزمة القيد.

جدير بالذكر أن فريق الزمالك نجح في التتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية أمس الأحد على حساب نهضة بركان المغربي بمجموع المباراتين، بعدما خسر في الذهاب (1/2)، وفاز في العودة بهدف نظيف.