"لا عزاء لهؤلاء".. كيف احتفل مرتضى منصور بتتويج الزمالك بالكونفدرالية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على توجيه رسالة إلى الفريق الأبيض، عقب التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونجح فريق الزمالك، في تحقيق الفوز أمس الأحد على حساب نهضة بركان المغربي بهدف دون رد، مستغلا نتيجة مباراة الذهاب التي خسرها بهدفين مقابل هدف.

وكتب مرتضى منصور، عبر صفحته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ألف مبروك لأولادي أبطال أفريقيا اسعدتونا واسعدتم الملايين من جماهيركم الوفية العظيمة".

أضاف: "ولا عزاء لسارقي الفرح الدلاديل الذين نزلوا الملعب يغنون ويرقصون".

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