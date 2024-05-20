لاعبو المشروع القومي لرفع الأثقال يشاركون في بطولة العالم تحت 17 عامًا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد لاعبو المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي لرفع الأثقال للمشاركة في منافسات بطولة العالم تحت 17 سنة، والمقرر إقامتها في بيرو خلال الفترة من 22 وحتى 27 مايو الجاري.

ويشارك مع المنتخب القومي ثلاثة لاعبين من المشروع القومي وهم: “حبيبة سعد مديح وزن 49 ك، زينب عبد الحميد جبريل وزن 81 ك، وعبد الرحمن حسين متولي وزن 68 ك“.

ويضم الجهاز الفني كلًا من: “الكابتن محمد الطنطاوي المدير الفني لمرحلتي الناشئين والشباب ومدرب مرحلة الصفوة بالمشروع القومي، وأحمد عبد العزيز مدرب مرحلة الصفوة بالمشروع“.

وتعد حبيبة مديح لاعبة المشروع القومي بمحافظة أسيوط بطلة الجمهورية تحت 17 سنة و 20 سنة والدرجة الأولى، والحاصلة على الميدالية الفضية ببطولة العالم تحت 17 سنة بالمكسيك 2023.

كما تعد زينب عبد الحميد لاعبة المشروع القومي بالقليوبية بطلة الجمهورية تحت 17 سنة و 20 سنة، والحاصلة على ذهبية البطولة العربية 2023.

بينما يعد عبد الرحمن حسين لاعب المشروع القومي بالقليوبية بطل الجمهورية تحت 17 سنة و 20 سنة، والحاصل على ذهبية البطولة العربية 2023.

ووجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باستمرار توفير الدعم الكامل والرعاية لأبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، من أجل حصد الميداليات في البطولة وتحقيق الانجازات بشكل مستمر.