غدًا.. انطلاق الألعاب الوطنية الشتوية للأولمبياد الخاص المصري

ياسر رشاد - القاهرة - استعدادا للألعاب العالمية الشتوية تورينو 2025

حدد مجلس إدارة الأولمبياد الخاص المصري برئاسة المهندس الوزير هانئ محمود وزير التنمية الادارية والاتصالات الأسبق، أن يكون يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو الجاري موعدًا لإنطلاق الألعاب الوطنية الشتوية للأولمبياد الخاص المصري بالصالة المغطاة لسكي مصر بمول مصر وذلك استعداداً للمشاركة المصرية بالألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص تورينو 2025.

عبر الأستاذ الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري عن سعادته بأستضافة سكي مصر برعاية ماجد الفطيم للترفيه لفعاليات الالعاب الوطنية الشتوية للأولمبياد الخاص المصري ، مضيفاً بأن في السابق كانت تقام الالعاب الوطنية الشتوية علي الرمال كون الرمال لها نفس خصائص الجليد من حيث الكثافة ، مشيراً أنه لأول مرة تقام الألعاب الوطنية المذكورة علي الجليد وذلك بفضل تواجد مدينة عملاقة كمدينة سكي مصر والتي توفر أجواء مشابهة للمدن التي تستضيف الالعاب العالمية الشتوية دوماً من حيث الجليد والطقس البارد مما يسهل عمليات التدريب والتكيف السريع قبل المشاركة في الألعاب القادمة بمدينة تورينو الايطالية العام المقبل 2025 .

وأضاف " تهامي " أن سجل الأولمبياد الخاص المصري ملئ بالانجازات في المشاركات السابقة والتي بدأت في عام 2001 بالأسكا عندما قهروا الثلوج وفازوا في أول مشاركه لهم بالجرى على ثلوج الأسكا وكانوا حديث العالم ، بعد أن تدربوا على رمال أهرامات الجيزه و آخرها التي استضافتها النمسا عام 2017 واستطاع فيها أبطال الاولمبياد الخاص المصري تحقيق 5 ميداليات متنوعة في رياضة الجري علي الجليد والهوكي الارضي .

‎نحن فخورون بالشراكة مع الأولمبياد الخاص في مصر لإطلاق هذه المبادرة الرياضية الشتوية الفريدة," يقول محمد العتري، المدير التنفيذى في شركة ماجد الفطيم للترفيه. "هذه خطوة نحو الشمولية في الرياضة، وفرصة لإبراز المواهب الاستثنائية للرياضيين أصحاب الهمم.

و يجدر الآشاره إلى مدينة تورينو الإيطالية ستستضيف لأول مرة في تاريخها الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص في ثلاث بلديات وهي باردونيكيا ، سيستريير ، براجيلاتو خلال الفترة من 8 حتي 16 مارس 2025 وتعتبر الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص تعد من أكبر الأحداث لدى الأولمبياد الخاص الدولي حيث يشارك فيه أكثر من 2500 لاعب ولاعبة و625 مدرب ومدربة من 110 دولة حول العالم و أكثر من 3000 متطوع بالأضافة إلي اسر اللاعبين ووسائل الاعلام العالمية وأكثر من 300.000 مشاهد من حول العالم