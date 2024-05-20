بسبب قضية جديدة.. الفيفا يعلن إيقاف الزمالك من القيد رسميا

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن صدور قرار بتاريخ يوم 15 مايو الجاري بإيقاف نادي الزمالك لمدة 3 فترات قيد.

ويُصدر الاتحاد الدولي تحديثًا بفترات الإيقاف للأندية يوم الإثنين بصورة أسبوعية.

وكشف موقع "مصراوي" أن سبب إيقاف قيد الزمالك "هو شكوى تقدم بها روي أجواش أحد مساعدي المدرب البرتغالي الأسبق فيريرا بخصوص مستحقات مالية متأخرة."

ويُعد هذا هو الإيقاف الثاني للزمالك بعدما صدر قراراً بتاريخ 24 أبريل الماضي بإيقاف الزمالك لثلاث فترات قيد بسبب مستحقات لاعبه المغربي الأسبق خالد بو طيب.