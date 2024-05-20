الأهلي يعلن نجاح جراحة وتر أكيليس لـ علي معلول.. ويكشف موعد بداية التأهيل

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن النادي الأهلي، اليوم الإثنين، إجراء التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم، عملية جراحية ناجحة، بعد إصابته في وتر أكيلس.

وأمس الأحد، أعلن الأهلي عن خضوع علي معلول إلي عملية جراحية عاجلة بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين.

وكان معلول قد تعرض للإصابة خلال مباراة الأهلي والترجي، في إطار مواجهة الذهاب لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت في تونس السبت.

وبحسب الموقع الرسمي للأهلي، فقد صرح أحمد جاب الله طبيب الفريق: "علي معلول أجرى عملية جراحية ناجحة في وتر أكيلس صباح اليوم بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين".

وأضاف جاب الله: "جراحة معلول مطمئنة للغاية وسوف يحصل على راحة لمدة أسبوعين، ثم يبدأ التأهيل وفقًا للبرنامج العلاجي".

يشار إلى أن الأهلي يستعد لخوض مواجهة الإياب لنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام منافسه الترجي التونسي، المقرر إقامتها يوم السبت 25 مايو 2024 في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، 6 بتوقيت تونس على ملعب استاد القاهرة الدولي.