الزمالك يعود للتدريبات غدا استعدادا للقاء مودرن فيوتشر

ياسر رشاد - القاهرة - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غداً الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمباراة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة، في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم بعد التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية بالأمس على حساب نهضة بركان المغربي.

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقب كأس الكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في المغرب الأحد الماضي انتهى بفوز نهضة بركان بهدفين مقابل هدف ليحصد الأبيض اللقب بمجموع المباراتين.