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المثلوثي : نعد جماهير الزمالك بتكرار الوقوف على منصات التتويج القارية

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ياسر رشاد - القاهرة - تحدث حمزة المثلوثي لاعب فريق الزمالك، عن فوز الفريق أمس الأحد ببطولة الكونفدرالية الافريقية ، والتي جاءت على حساب نهضة بركان المغربي، في إياب الدور النهائي من البطولة.

وقال المثلوثي في تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين : "أدينا ما علينا في الملعب والتوفيق جاء من الله، ومثلما نعلم جميعا النهائيات تكسب ولا تلعب".

وتابع: "جمهور الزمالك فوق الوصف ولا توجد أي كلمات تعطيه حق، لقد جعل الأجواء أوروبية في مباراة اليوم".

وأكمل: "عندما تلعب لنادي كبير مثل الزمالك يجب أن يكون طموحك كبيرا أيضا، ونعد جماهير النادي بحصد المزيد من البطولات القارية  وتحقيق انجازات أكبر".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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