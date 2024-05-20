طبيب الزمالك يكشف مستجدات إصابة أحمد حمدي وموقف شيكابالا من المشاركة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد أسامة طبيب الزمالك أن أحمد حمدي لاعب الفريق يحتاج لمزيد من الفحوصات من أجل إصدار التشخيص النهائي لإصابته التي تعرض لها في مباراة نهضة بركان.



أضاف طبيب الزمالك في تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين : إصابة احمد حمدي مقلقة (ووقعته علي الارض معجبتنيش وخلال ٤٨ ساعة بالكتير إن شاء الله هنطلع تشخيص الإصابة بشكل رسمي).



وأوضح شيكابالا يحتاج لمزيد من الوقت لإعلان جاهزيته حيث يحتاج إلي ثلاث أسابيع للتعافي من الإصابة.

واضاف أن مصطفي الزناري يعاني من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية ويسير بشكل جيد في تنفيذ بروتوكول العلاج للتعافي وقد يكون في حاجة إلي فترة زمنية تصل إلي عشر أيام حيث سيعود خلال فترة التوقف القادمة.



وبعد تتويج نادي الزمالك بالكونفيدرالية خرج بعض المسؤلين وأساطير النادي واشادت بمجهود اللاعبين والجهاز الفني ودور الإدارة في هذا التتويج.

رئيس الزمالك

فمن جانبه أكد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك أن جمهور القلعة البيضاء كلمة السر في التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.

وقال حسين لبيب رئيس نادي الزمالك في تصريحات عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :"من وجهة نظري أن جمهور الزمالك كلمة السر في الفوز بالكونفدرالية ومشوار الزمالك في الكونفدرالية كان مليئًا بالتحديات طوال البطولة ".

وتابع لبيب: " فخور بتهنئة الرئيس السيسي للزمالك بعد التتويج بالكونفدرالية على حساب فريق نهضة بركان واتمنى مزيد من البطولات ".

وأضاف حسين لبيب رئيس نادي الزمالك أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك قادر على التتويج ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم بغض النظر عن المنافسين الأخرين.

وقال رئيس نادي الزمالك " النادي قادر على التتويج بالدوري هذا الموسم والبطولة مازالت في الملعب وسننافس حتى أخر جولة ببطولة الدوري الممتاز ".

وتابع لبيب: " شيكابالا أسطورة كروية داخل وخارج الملعب وله دور مع زملائه في فريق الزمالك ".

نائب رئيس الزمالك

أكد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك أنه في الفترة المقبلة سنبني جدران القلعة البيضاء بمختلف الألعاب ليعود لمكانته المعهودة.

وتابع نصر في تصريحات تليفزيونية قائلا ان جمهور الزمالك وفي ومخلص وهم الأبطال في لقاء الليلة.

ووجه نائب رئيس مجلس الادارة الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي ونتمنى أن تكون الروح الرياضية موجودة دائما.

حسن شحاتة

بينما من جانبه أكد الكابتن حسن شحاتة نجم نادي الزمالك السابق سعادته الكبيرة بتتويج الفريق بلقب بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق نهضة بركان.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc : الزمالك أهدر فرص عديدة للتسجيل، قدمنا ٢٠ دقيقة رائعة ثم حدث تراجع كبير بعد ذلك.

وأشار إلى أن الزمالك فريق بطولات ووجود الجماهير ساهم في حصد اللقب وأن الأجواء كانت مثالية للغاية في المدرجات.

وأضاف: الجماهير تمثل رهبة للمنافس وتفتح الشهية للعودة إلى التدريب من جديد.

فاروق جعفر

كما أكد فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق أن الجماهير كان لها دورا كبيرا في الفوز ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق نهضة بركان المغربي.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc: هذه البطولة جاءت في توقيت مثالي للغاية للبناء عليها لما هو قادم.

وأضاف : هتافات الجماهير التاريخية تمثل دافع كبير .. شعبية كرة القدم مؤخرا تراجعت وحان وقت عودتها من جديد.

وأضاف أن اللاعبين كانوا رجالا وتحملوا ضغوط شديدة وأن المكسب كان أهم من الأداء في مثل هذه المواجهات وأن دكة بدلاء الزمالك ضعيفة.