"خسر مرفوع الرأس ومهدر حقه".. نجم المغرب يفتح النار على مخرج لقاء الزمالك ونهضة بركان

محمد اسماعيل - القاهرة - شن عزيز بنيج، المحلل المغربي، هجوما قويا على مخرج مباراة الزمالك ونهضة بركان، التي أقيمت أمس الأحد في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتوج الزمالك بطلا لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على حساب نهضة بركان المغربي، بمجموع المباراتين، بعد الخسارة في الذهاب (2\1)، والفوز في العودة أمس على استاد القاهرة بهدف نظيف.

وقال بنيج، في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس": "لماذا رفض المخرج المصري، الذي نقل اللقاء، إعادة أي لقطة تشهد جدلا تحكيميا لصالح نهضة بركان، لا أفهم السبب حتى الآن".

وأضاف: "ما حدث لا يليق بنهائي بطولة قارية، انظر ماذا حدث في لقاء الذهاب، لقد شهد لقطة لصالح الزمالك، فأعادها المخرج المغربي عدة مرات".

أكمل: "المخرج المصري تجاهل كل اللقطات الخاصة بنهضة بركان، وهذا تكرار لما حدث في مباراة الأهلي والرجاء من قبل، والأمر أعيد مرة أخرى أمام أعيننا، لكن نهضة بركان خاسر وهو مرفوع الرأس ومهدر حقه".

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