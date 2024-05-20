حسن شحاتة يوجه نصيحة لإمام عاشور ويكشف انتماءه في نهائي أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه حسن شحاتة، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، نصيحة لإمام عاشور، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي.

قال حسن شحاتة خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة "dmc": "إمام عاشور لاعب متكامل ولديه جرأة غير عادية ونصيحتي له بعدم الغرور، ويتسم بالاحترافية الشديدة وبالتالي يجب عليه أن يراعي هذه الجزئية".

وأضاف: "تهنئة النادي الأهلي للزمالك بلقب كأس الكونفدرالية مهم للغاية وهذا ليس جديدا على مسئوليه، ويجب أن تسود هذه الروح بين الناديين في المستقبل".

وأتم تصريحاته: "هذه المبادرات مهمة للغاية، وبالتأكيد سوف تكون جماهير الزمالك والنادي بشكل عام تساند الفريق، وأنا معهم من أجل تتويج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا".

ويلتقي الأهلي مع نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في الثامنة مساء على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي دون أهداف.

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