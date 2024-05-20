معين الشعباني يتحدث عن مستقبله مع نهضة بركان بعد خسارة نهائي الكونفدرالية أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تحدث التونسي معين الشعباني المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي عن مستقبله بعد الخسارة أمام الزمالك في نهائي الكونفدرالية.

وقال الشعباني، في تصريحات صحفية له عقب المباراة:"إدارة النادي وفرت لي كل سبل الراحة لذا فمستقبلي مع الفريق في يد الإدارة هي من لها الحق في تحديد مصيري فالبعض يرى أن خسارة النهائي كانت فشلاً".

وخسر نهضة بركان 1-0 على يد نظيره الزمالك في إياب نهائي الكونفدرالية بعدما فاز ذهابًا 2-1.

وسبق وخسر فريق نهضة بركان لقب الكونفدرالية في نسخة 2019 على يد فريق الزمالك أيضاً.

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