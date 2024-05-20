"مش مصدق اللي بيحصل".. رد فعل ممدوح عباس بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - علق ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، على تتويج الفريق الأبيض ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، على حساب نهضة بركان، بعد الفوز في مباراة الأمس بهدف دون رد.

قال ممدوح عباس في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك: "مبروك للجمهور العظيم الذي ساند الزمالك، الأبيض نادي كبير ويستحق أكبر من هذا".

أكمل: "حضرت المباراة من الملعب ومش مصدق ما يحدث، وما رأيته لم يحدث من سنين، أنا بحب الزمالك جدا جدا، واللون الأبيض أكثر ما حبيته في حياتي".

أضاف: "حضر معي في الاستاد 5 من أحفادي، وكنت سعيدا جدا جدا من تشجيعهم للفريق وفرحتهم الشديدة بالتتويج باللقب".

أوضح: "جمهور الزمالك هو الداعم الأول والأكبر، وهما السبب الرئيسي في التتويج بالبطولة، وبدون مبالغة، أنا حضرت العديد من المباريات في أوروبا، لم أرى مثل ما حدث من جمهور الأبيض".

وأتم تصريحاته: "مبروك للزمالك وجماهيره ومن بطولة لبطولة أخرى، وتواجد معي في الملعب زوجة شيكابالا وزوجة زيزو وأبنائهم، وكنت سعيدا جدا جدا بهم".

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