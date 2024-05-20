"بينهم ثنائي لم يتواجد بالقائمة".. كاف ينشر جلسة تصوير تتويج لاعبي الزمالك بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

نشرت حسابات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) صورًا لجلسة تصوير لاعبي الزمالك بمناسبة تتويجهم بلقب الكونفدرالية.

وشهدت جلسة التصوير تواجد الثنائي سيف فاروق وجعفر وعبدالله السعيد غير المقيدين بقائمة الزمالك بالكونفدرالية.

وتوّج الزمالك بلقب الكونفدرالية بعدما فاز مساء أمس الأحد 1-0 على نظيره نهضة بركان المغربي في إياب النهائي بعدما خسر 2-0 في الذهاب.

وسبق وتوّج الزمالك بلقب الكونفدرالية عام 2019 على حساب نهضة بركان.

ويُمكنكم مطالعة جلسة التصوير عبر الصور أعلاه: