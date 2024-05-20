"قبل معسكر المنتخب".. عمر مرموش يجري عملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن نادي فرانكفورت الألماني، خضوع النجم المصري ولاعب الفريق عمر مرموش لعملية جراحية في يده ، وذلك عقب نهاية الموسم.

وكتب الحساب الرسمي لفريق فرانكفورت، على موقع التغريدات "X"تويتر سابقاً: "عمر مرموش يخضع لعملية جراحية في يده اليسرى يوم غد الثلاثاء، نتمنى له عملية ناجحة.

ويعاني مرموش من الإصابة في يده اليسرى منذ فترة، مما يؤدي إلى ضرورة التدخل الجراحي، للتخلص من هذه الإصابة.

وانضم مرموش إلى صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني، في يونيو 2023، قادماً من فريق فولفسبورج، في صفقة انتقال حر.

وخاض مرموش 41 مباراة رفقة فرانكفورت في مختلف البطولات هذا الموسم، تمكن خلالهم من تسجيل 17 هدفاً وتقديم 6 تمريرات حاسمة.

وتأتي العملية الجراحية التي سيخضع لها عمر مرموش، قبل انطلاق معسكر المنتخب في يونيو المقبل، استعداداً لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026.

وكان إبراهيم حسن مدير المنتخب الوطني، أعلن منذ فترة أنه يتمنى في أن يؤجل عمر مرموش العملية الجراحية، لما بعد معسكر يونيو المقبل، لكن فرانكفورت أكد على ضرورة إجراء اللاعب لهذه العملية.

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