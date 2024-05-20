هل يكون التتويج بالكونفدرالية مصباحًا سحريًا للزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

توج الزمالك مساء أمس، بلقب الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، عقب الفوز على نهضة بركان المغربي، في إياب النهائي بهدف نظيف.

و تنتعش خزينة الزمالك بمبلغ 2 مليون دولار ما يقرب من مليون و850 ألف يورو، يمنحهم الاتحاد الإفريقية لكرة القدم "كاف"، إلى بطل الكونفدرالية بزيادة 40% عن النسخة السابقة.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الإثنين، إيقاف قيد الزمالك 3 فترات، بسبب مستحقات روي أجواش مساعد فيريرا مدرب الزمالك السابق، والتي تبلغ نحو 55 ألف دولار ما يقرب من 51 ألف يورو، ومن المقرر أن يتم إضافة غرامة تأخير عليها.

وفي الشهر الماضي، أُعلن إيقاف قيد الزمالك لمدة 3 فترات، بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق، والتي تقدر مع غرامة التأخير، 2.4 مليون يورو.

وهكذا يكون الزمالك مطالبا، بسداد 2 مليون و 455 ألف يورو (يضاف إليهم غرامة تأخير)، لحل أزمة إيقاف القيد، ومع مكافأة الفوز بالكونفدرالية الإفريقية، يتبقى نحو 600 ألف يورو، لفك إيقاف القيد.

ومنحت الكونفدرالية الزمالك فرصة أخرى لحل أزمة القيد، بالمشاركة في السوبر الإفريقي، والتي تبلغ مكافأة بطله 500 ألف دولا، ما يقرب من 460 ألف يورو، وفقا للموقع الرسمي للكاف، فيما يحصل الوصف على مبلغ 250 ألف دولار، ما يقرب من 230 ألف يورو.

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