تقارير تكشف موقف نجم ريال مدريد من المشاركة في نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين، عن موقف نجم وسط ريال مدريد الإسباني أوريليان تشواميني، من المشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بروسيا دورتموند.

وكان تشواميني تعرض للإصابة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام فريق بايرن ميونخ.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية اليوم الإثنين، أن تشواميني بذل أقصى جهده للتعافي في الوقت المناسب والمشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا، ولكنه لن يتمكن من اللحاق بالمباراة".

وكشفت الصحيفة، أن الأخصائي الذي ذهب له اللاعب في أمريكا لاستشارته، أكد له "أنه يحتاج لمعجزة" للحاق بمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشار التقرير أن الهدف الأساسي لتشاوميني في الوقت الحالي، هو اللحاق ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024" بألمانيا، ولكنه أيضاً أمر غير مؤكد حتى الآن.

وخاض اللاعب صاحب الـ 24 عاماً 38 مباراة رفقة ريال مدريد هذا الموسم في مختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 3 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

وانضم تشواميني إلى ريال مدريد الإسباني في يوليو 2022، قادماً من فريق موناكو الفرنسي مقابل 180 مليون يورو.

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