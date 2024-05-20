"معادلاً ليفربول وبايرن ميونخ".. الزمالك يحقق رقماً تاريخياً بعد التتويج بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تحقيق إنجاز تاريخي عقب التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي 2023-2024.

وكان الزمالك الزمالك تمكن من التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد التعادل مع فريق نهضة بركان المغربي بنتيجة هدفين لكل فريق بمجموع المباراتين، مستفيداً من الهدف الذي سجله سيف الدين الجزيري في مرمى نهضة بركان بالمغرب.

وبعد حصد الزمالك للقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، وصل عدد الألقاب القارية للفارس الأبيض إلى 14 لقباً، ليعادل أندية ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني، ضمن أكثر الأندية تحقيقا للألقاب القارية على مستوى العالم.

وجاءت ألقاب الزمالك القارية كالتالي، 5 بطولات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بطولتين لكأس الكونفدرالية، 4 ألقاب لكأس السوبر الأفريقي، ولقبين لكأس الأفروآسيوية، ولقب وحيد لبطولة كأس الكؤوس الأفريقية.

ونجح الزمالك في التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربي، في النهائي إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أمس، بنتيجة هدف دون مقابل، ليحسم اللقب بكأس الكونفدرالية مستفيداً من هدف سيف الدين الجزيري في مرمى نهضة بركان في المغرب.

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هل يكون التتويج بالكونفدرالية مصباحًا سحريًا للزمالك؟