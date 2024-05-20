إنريكي يعلق على حضور مبابي وديمبلي مهرجان "كان" السينمائي

ياسر رشاد - القاهرة - علق المدرب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، على حضور الثنائي كيليان مبابي وعثمان ديمبلي مهرجان "كان" السينمائي.

وتحدث إنريكي في تصريحات عقب تحقيق الفوز على ميتز بثنائية مساء أمس الأحد، في ختام الدوري الفرنسي، حيث قال: "الستة لاعبين الذين حصلوا على راحة، يستطيعون أن يفعلوا ما يشاؤون، ويستطيعوا قطع أي وسيلة للاتصال بهم".

وأكمل المدرب الإسباني تصريحات: "بالتأكيد سعيد للغاية بهذا الانتصار، حيث لعبنا باحترافية أمام فريق كان يسعى لحسم مصيره، لذا توقعت أن تكون مواجهة صعبة".

بينما علق على عدم الدفع بالبدلاء والعناصر الشابة أمام نيس، الأربعاء الماضي، فقال: "لدي مهمة وهي اتخاذ القرارات، وقد قررت الأفضل للفريق".

وتابع: "مواجهة ميتز مهمة مثل نهائي كأس فرنسا، وقراراتي ستبقى دائما محل تساؤلات، لكن هذه وظيفتي".

وأردف مدرب برشلونة السابق: "مواجهات الكأس في إسبانيا رائعة، وأرغب في أن تكون كذلك في فرنسا".

الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان سيلعب أمام أولمبيك ليون، في نهائي كأس فرنسا، السبت المقبل.