ختام فاعليات البطولة الودية الأولى بـ إنبي

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية ختام فعاليات بطولة نادى إنبى الودية الاولى للعبة PADBOL ، والتى نظمتها إدارة النشاط الرياضى بالنادى لأعضاء الجمعية العمومية وأسرهم ، بمشاركة 6 فرق من مختلف الأعمار السنية، حيث أقيمت البطولة على ملاعب ( probol The field ) فى المعادى، وبمجموع جوائز مالية للبطولة بلغت (10,000 عشرة اَلاف جنيه).

وتواجد في البطولة المهندس محمد السيد عضو مجلس الإدارة والمشرف على البطولة ، حيث حرص مع ختام فاعليات البطولة على تهنئة جميع المشاركين بالبطولة مع توزيع جوائز تشجيعية ، بالإضافة لتوزيع الجوائز المالية لكافة اللاعبين الفائزين بالمراكز من الأول للثالث .

وجاءت المراكز الثلاثة الأولي في البطولة كالتالي :-

1- في المركز الأول فريق "الزملكاوية" .

2- وفي المركز الثاني فريق "1907" .

3- وفي المركز الثالث فريق "Titans" .

فيما عبر المهندس محمد السيد عضو مجلس الادارة و المشرف على البطولة عن سعادته البالغة بنجاح البطولة الأولى للعبة PADBOL ، مؤكداً بأن مجلس الإدارة يسعى لمواصلة إقامة تلك البطولات ذات اليوم الواحد والتى تخلق نوع من أنواع التواصل الفعال بين جميع أعضاء الجمعية العمومية بشكل مميز ، بالإضافة لإدخال ألعاب جديدة فى النادى .