موديست يوجه بالفرنسية رسالة دعم إلى علي معلول

ياسر رشاد - القاهرة - وجه أنتوني موديست مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسالة دعم إلى علي معلول الظهير الأيسر وزميله في القلعة الحمراء بعد تعرضه للإصابة خلال مشاركته في الدقائق الأولى من مواجهة الترجي اول أمس السبت في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتبت موديست بالفرنسية رسالة دعم عبر انستجرام مفادها : "سنفعل كل شىء للتتويج باللقب الأفريقي من أجلك أنت".

وقال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن علي معلول أجرى عملية جراحية ناجحة في وتر أكيلس صباح اليوم بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين، وأضاف أن جراحة معلول مطمئنة للغاية وسوف يحصل على راحة لمدة أسبوعين، ثم يبدأ التأهيل وفقًا للبرنامج العلاجي.