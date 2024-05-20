ارسنال يضع نجم وسط نيوكاسل ضمن أولوياته في الانتقالات الصيفية

ياسر رشاد - القاهرة - بات البرازيلي برونو جيمارايش لاعب وسط نيوكاسل يونايتد هو الاولوية القصوي لفريق ارسنال الانجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وفقا للعديد من التقارير الصحفية الانجليزية .

وقالت صحيفة ذي صن الانجليزية ان برونو جيمارايش يتقدم حاليا في اولويات ارسنال الذين يضعون عدة لاعبين في قائمة رغباتهم لاستقدامهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة .

وقالت صحيفة ذي صن في تقرير لها : خسارة لقب الدوري الانجليزي في الامتار الاخيرة ليس من السهل تقبله لدى ارتيتا ومجموعة العمل داخل نادي ارسنال لكن في نفس الوقت فأن المدفعجية يستعدون للدخول في منافسة جديدة على لقب الدوري الانجليزي في الموسم المقبل من خلال استقدام مجموعة من الاعبين على رأسهم برونو جيمارايش .

الاعب البرازيلي حسب التقارير لديه شرط جزائي في تعاقده مع نيوكاسل يونايتد بحوالي 100 مليون جنية استرليني وهو ما يجعل عملية استقدامه الى ارسنال اسهل كثيرا من التفاوض مع نيوكاسل الا ان المشكلة التي تواجه ارسنال هي المنافسة مع عدد من الاندية التي ترغب في التعاقد ايضا مع برونو جيمارايش مثل مانشيستر سيتي ومانشيستر يونايتد الى جانب باريس سان جيرمان الا انه من المستبعد انتقال برونو جيمارايش الى باريس سان جيرمان حيث لا يرغب الاعب في مغادرة الدوري الانجليزي الممتاز .

وكان برونو جيمارايش هو احد اهم الاعبين الذين نجح نيوكاسل يونايتد في التعاقد معهم منذ يناير 2022 ونجح خلال هذا الموسم في المشاركة في 50 مباراة في مختلف المسابقات ونجح في تسجيل سبعة اهداف و قدم عشرة تمريرات حاسمة