تشكيل فاركو أمام المقاولون العرب في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو عن تشكيل مواجهة المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

وتقرر انطلاق موقعة المقاولون العرب أمام فاركو في تمام السابعة من مساء اليوم الأثنين، والتي من المتوقع أن تشهد إثارة كبيرة.

تشكيل فاركو أمام المقاولون العرب

حراسة المرمى: محمود السيد

خط الدفاع: أحمد عوض - ياسين السيد - جيفرسون انكادا - عزمي غوما.

خط الوسط: أحمد محمد - محمد فخري - محمود عماد.

خط الهجوم: أحمد شريف - شكري نجيب - سيف تيري.

ومن المقرر نقل مباراة المقاولون وفاركو عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.