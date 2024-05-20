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تشكيل فاركو أمام المقاولون العرب في الدوري المصري

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو عن تشكيل مواجهة المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

وتقرر انطلاق موقعة المقاولون العرب أمام فاركو في تمام السابعة من مساء اليوم الأثنين، والتي من المتوقع أن تشهد إثارة كبيرة.

تشكيل فاركو أمام المقاولون العرب

حراسة المرمى: محمود السيد

خط الدفاع: أحمد عوض - ياسين السيد - جيفرسون انكادا - عزمي غوما.

خط الوسط: أحمد محمد - محمد فخري - محمود عماد.

خط الهجوم: أحمد شريف - شكري نجيب - سيف تيري.

ومن المقرر نقل مباراة المقاولون وفاركو عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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