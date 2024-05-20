تشكيل فاركو أمام المقاولون العرب في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو عن تشكيل مواجهة المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.
وتقرر انطلاق موقعة المقاولون العرب أمام فاركو في تمام السابعة من مساء اليوم الأثنين، والتي من المتوقع أن تشهد إثارة كبيرة.
تشكيل فاركو أمام المقاولون العرب
حراسة المرمى: محمود السيد
خط الدفاع: أحمد عوض - ياسين السيد - جيفرسون انكادا - عزمي غوما.
خط الوسط: أحمد محمد - محمد فخري - محمود عماد.
خط الهجوم: أحمد شريف - شكري نجيب - سيف تيري.
ومن المقرر نقل مباراة المقاولون وفاركو عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.