تغيير ملعب مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية تغيير ملعب مباراة الزمالك وفيوتشر المقررة بينهما في الدوري المصري الممتاز.

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وكان من المقرر إقامة المباراة على ملعب القاهرة الدولي ولكن رابطة الأندية قررت تغيير ملعب المباراة بعد خطاب من كاف يقتضي بتسلم استاد القاهرة قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا بـ 72 ساعة.

وحددت رابطة الأندية ملعب المقاولون العرب لاستضافة مباراة الزمالك وفيوتشر يوم الخميس لمقبل في السابعة مساء ضمن منافسات الدوري المصري.

يحتضن ملعب استاد القاهرة الدولي مباراة فريقي الأهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، مساء يوم السبت المقبل.

يخوض الزمالك مباراته بمعنويات مرتفعة بعد حصد بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بالفوز على نهضة بركان مساء أمس الأحد.

وكان مودرن فيوتشر قد حقق الفوز على نظيره إنبي في آخر جولاته بالدوري بهدف نظيف تحت قيادة طلعت يوسف الفنية.