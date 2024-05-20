هاني عبدالفتاح يمثل مصر في إجتماع الاتحاد العربي للمصارعة بالأردن

ياسر رشاد - القاهرة - اختار مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة برئاسة اللواء محمد محمود العميد هانى عبّد الفتاح عضو مجلس الإدارة لتمثيل مصر في اجتماع الاتحاد العربي للعبة .

من جانبه كشف هاني عبدالفتاح أن مشاركته في احتماع الاتحاد العربي تاتي على هامش مشاركة مصر في البطولة العربية للناشئين و الشباب التى تستضيفها الأردن خلال الفترة من ٢٢ وحتى ٢٥ مايو الجاري.

وكشف عضو اتحاد المصارعة أنة سيقوم بتقديم ملف مصر لاستضافة للبطولة العربية للكبار لعام ٢٠٢٥، في إطار حرص الاتحاد المصرى على تنظيم البطولات الدولية لتحقيق اكبر استفادة للاعبين و الحكام و المدربين من خلال الاحتكاك المباشر مع كافة المدارس المختلفة في رياضة المصارعة.

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي قبل بشكل رسمي ملف ترشح مصر لتنظيم بطولتى العالم للمراحل السنية تحت ١٧ والمقرر إقامتها خلال شهر يوليو و تحت ٢٣ سنة والمقرر إقامتها خلال شهر اكتوبر العام المقبل.

و يحظى الملف المصري بدعم كبير رغم قوة المنافسة، وذلك بعد المستوى المبهر الذي ظهر به تنظيم البطولة الأفريقية والدورة المؤهلة للأولمبياد والتي اقيمت في الإسكندرية مؤخرا بجانب استيفاء جميع الشروط الخاصة بالفنادق وصالة اللعب والاستقبال والانتقالات والتامين.