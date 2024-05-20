علي معلول يجري جراحة ناجحة ويبدأ التأهيل بعد أسبوعين

ياسر رشاد - القاهرة - قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن علي معلول أجرى عملية جراحية ناجحة في وتر أكيلس صباح اليوم بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين.

وأضاف أن جراحة معلول مطمئنة للغاية وسوف يحصل على راحة لمدة أسبوعين، ثم يبدأ التأهيل وفقًا للبرنامج العلاجي.

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، القاهرة، منذ قليل قادمة من تونس، بعدما خاض الأهلي لقاء الترجي التونسي في ذهاب الدور النهائي من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الأهلي والترجي التونسي قد انتهت التعادل السلبي. وتقام مباراة العودة يوم 25 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي.

