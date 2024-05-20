محمد سالم يقود تشكيل المقاولون العرب أمام فاركو

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب عن التشكيل الرسمي لمواجهة فاركو، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ويبحث المقاولون العرب عن تحقيق الفوز على نظيره فاركو، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام السابعة من مساء اليوم الأثنين.

تشكيل المقاولون العرب أمام فاركو

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: أمير عابد، أحمد علاء - لؤي وائل- جوزيف أوشايا.

خط الوسط: أحمد الشيمي - عمر سافيولا- عمارحمدي.

خط الهجوم: محمد عنتر - عماد ميهوب - محمد سالم.

وتُنقل موقعة المقاولون وفاركو عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.