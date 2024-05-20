محمد سالم يقود تشكيل المقاولون العرب أمام فاركو

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب عن التشكيل الرسمي لمواجهة فاركو، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.
ويبحث المقاولون العرب عن تحقيق الفوز على نظيره فاركو، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام السابعة من مساء اليوم الأثنين.
تشكيل المقاولون العرب أمام فاركو
حراسة المرمى: محمود أبو السعود.
خط الدفاع: أمير عابد، أحمد علاء - لؤي وائل- جوزيف أوشايا.
خط الوسط: أحمد الشيمي - عمر سافيولا- عمارحمدي.
خط الهجوم: محمد عنتر - عماد ميهوب - محمد سالم.
وتُنقل موقعة المقاولون وفاركو عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.