"ابن الوز عوام".. من هو الطفل الذي قاد مدرجات الزمالك في نهائي الكونفدرالية؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نشر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقى "كاف"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو لطفل زمالكاوي، يقود هتاف مدرجات الأبيض.

"ابن الوز عوام".. قبل 14 عاما، كان يقف شخص آخر عٌرف بـ"طبلة" في نفس المكان، ولكن في مباراة منتخب مصر والجزائر المؤهلة إلى كأس العالم، وفي مباراة أمس، استكمل نجله "عمار" مسيرته، وقاد مدرجات الزمالك وهتف "يا ناس زمالك عايز الكأس".

وكان طبلة، أحد قائدي مدرجات الزمالك، وصاحب الهتاف الأشهر لمنتخب مصر "كأس العالم"، وفقا لقناة أون تايم سبورتس، والذي يهتف حتى الآن، قبل تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026.

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