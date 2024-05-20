فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلنت شركة تذكرتي اليوم الإثنين، فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره نادي مودرن فيوتشر، يوم الخميس المقبل الموافق 23 مايو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة 24 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي لشركة تذكرتي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: "فتح باب الحجز لمباراة الزمالك وفيوتشر إف سي، للأسبوع الرابع والعشرين، لدوري النيل لموسم 2023-2024".

وتعد هذه هي أول مباراة يخوضها فريق الزمالك، عقب التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية أمس على حساب نهضة بركان المغربي.

ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 24 نقطة من 15 مباراة جمعهم، فيما يأتي فريق في المركز التاسع برصيد 30 نقطة من 21 مباراة.

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