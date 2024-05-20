بعد التحقيقات.. الأهلي بطلا لدوري الجمهورية 2003

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم القرار الأخير بشأن بطل دوري الجمهورية للناشئين 2003.

وبعد التحقيقات في الشكاوى المقدمة، حفظ الاتحاد المصري الشكوى المقدمة من نادي إنبي ضد اللاعب إبراهيم سعيد فهمي لاعب المصري مواليد 2003.

وأيضًا حفظ شكوى النادي الأهلي ضد اللاعب محمد صلاح مسلم لاعب الاتحاد السكندري مواليد 2003.

وبناء على كل ذلك، الأهلي بطلا لدوري الجمهورية 2003 بشكل رسمي.

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