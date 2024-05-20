موقف منتخب مصر بعد قرار عمر مرموش بإجراء عملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - يخضع المحترف المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، لعملية جراحية في يده اليسري، غدا الثلاثاء، وفقا لما أعلنه النادي في بيان رسمي.

وقال حسام حسن المدير الفني لمتنخب مصر منذ عدة أيام: "مرموش يُعاني من إصابة في إصبع يده منذ فترة وناديه رفض تأجيل الجراحة لذا قد لا يكون موجودا معنا في المعسكر المقبل في شهر يونيو".

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، موقف المنتخب من قرار مرموش مرموش.

وقال المصدر: "نسقنا مع مرموش وناديه من أجل انضمام اللاعب لنا، وهم من حددوا الموعد الجديد للجراحة، لأن تأخير الجراحة لمًا بعد معسكر المنتخب كان أمرا صعبا".

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