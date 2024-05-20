رئيس نهضة بركان: كان لدينا ركلة جزاء أمام الزمالك بنهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يرى الرئيس المنتدب لنادي نهضة بركان المغربي، عبد المجيد مضران، أن فريقه كان سيتحق الحصول على ركلة جزاء أمام نظيره الزمالك.

نهضة بركان خسر 1-0 على يد الزمالك مساء يوم أمس الأحد في إياب نهائي الكونفدرالية بعدما فاز 2-1 في مباراة الذهاب ليخسر اللقب.

وقال مضران، في تصريحات لوسائل إعلام مغربية عقب المباراة:"كانت هناك ركلة جزاء، النية حسنة أو لا، هذا في علم الله، والمخرج لم يُعيد الكرة ولو كانت أُعيد لكان بالنا قد ارتاح".

واستنكر الرئيس المنتدب لنادي نهضة بركان المغربي، في ختام تصريحاته تنظيم المباراة، مضيفاً:"أحترم الزمالك فهو فريق قوي وله سمعة وله عمق تاريخي في كرة القدم".

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