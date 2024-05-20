وينفريد شايفر يوجه عبر "الخليج 365" نصيحة خاصة لعمر مرموش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

وجه الألماني وينفريد شايفر مدرب منتخب الكاميرون والعين السابق نصيحة إلى الدولى المصري عمر مرموش لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت.

وقال شايفر في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365": "عمر مرموش لاعب مثالى ويقدم مستويات رائعة للغاية مع فريق آينتراخت فرانكفورت".

وأضاف: "نصيحتي له أن يستمر في صفوف فرانكفورت لمدة آخري وعدم الخروج للاحتراف فى مكان آخر هذا التوقيت".

في سياق متصل أعلن نادي فرانكفورت اليوم الاثنين خضوع مرموش نجم منتخب مصر إلى عملية جراحية في اليد غدا الثلاثاء.

وشارك مرموش صاحب الـ25 عاماً مع فرانكفورت في 29 مباراة بمسابقة الدوري الألماني سجل خلالهم 12 هدف وصنع 6 آخرين .