"عودة حسام أشرف" تشكيل بلدية المحلة لمواجهة فاركو فى الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن أحمد عبدالرؤوف المدير الفني لنادي بلدية المحلة التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراته أمام فاركو مساء اليوم الأربعاء على ستاد حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وشهد التشكيل الأساسي لبلدية المحلة عودة حسام أشرف بعد غيابه عن مباراة الأهلي الأخيرة بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وجاء تشكيل بلدية المحلة فى المباراة كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد حسين.

خط الدفاع: نور الزموري، هشام حافظ.

خط الوسط: أحمد رضا، ماجد هانى، أحمد عثمان، اينوك بنجامين.

خط الهجوم: محمد أميسي، حسام أشرف، وحيد محسن.

دكة البدلاء: ماهر إبراهيم، محمد صابر، مؤمن راضي، إسلام مرزوق، موسي افريم، السيد عوض، حسام حسن، حمزة مجدى، كريم ممدوح.

ويحتل بلدية المحلة المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 19 نقطة، يليه فاركو في المركز الـ16 برصيد 16 نقطة.