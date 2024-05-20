ياسر حمد لـ"الخليج 365": "هذه أفضل لحظة في حياتي.. وأهدي الفوز للجمهور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد الفلسطيني ياسر حمد لاعب الزمالك، أحقية الفريق للتتويج بالكونفدرالية الإفريقية، عقب الفوز على نهضة بركان المغربي، مساء أمس، في النهائي .

وقال ياسر حمد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الفوز في المباراة والجماهير الموجودة، كل شئ كان رائعا، هذه أفضل لحظة في حياتي، والزمالك يستحق الفوز وكل شيء فعلناه من أجل الجمهور، أهدي الفوز للجمهور".

وتوج الزمالك بالكونفدرالية الإفريقية، للمرة الثانية في تاريخه، عقب الفوز مساء أمس على نهضة بركان، بهدف نظيف، في إياب النهائي، وكان الزمالك خسر مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، ليصبح مجموع المباراتين 2-2، لصالح الأبيض، بأفضلية الهدف خارج الأرض.

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